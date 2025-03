Estado divulga 20 propostas da Conferência do Meio Ambiente e Mudança do Clima

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) divulgou nesta segunda-feira (17) a lista com as 20 contribuições do Paraná para a mitigação dos efeitos das adversidades climáticas que serão levadas à Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), em maio, em Brasília (DF). A proposta é resultado da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima (CEMA/PR), realizada semana passada, em Curitiba.

Ao todo, foram analisadas mais de 650 contribuições oriundas das conferências municipais em cinco eixos temáticos: mitigação – redução da emissão de gases de efeito estufa e incentivo a tecnologias sustentáveis; adaptação e preparação para desastres – medidas para fortalecer a resiliência climática; transformação ecológica – modelos sustentáveis de produção e regeneração; justiça climática – garantia de equidade na distribuição dos benefícios; e governança e educação ambiental – ampliação da participação social e conscientização sobre mudanças climáticas.

Entre as propostas paranaenses estão, por exemplo, o incentivo à mobilidade urbana sustentável, a fiscalização para cumprimento de plano diretor para evitar ocupações irregulares, a proteção de recursos hídricos, o fomento junto aos municípios para implantação e/ou implementação da coleta seletiva e moeda verde e recursos para um fundo específico gerenciado por conselho municipal com foco em educação ambiental climática.

“Vamos levar à Brasília o resultado do trabalho organizado e discutido pelos municípios do Paraná. São propostas significativas, que demonstram o que o paranaense pensa para mitigar os efeitos da mudança climática. E, tenho certeza, com impacto positivo nas condições ambientais do nosso Estado e do País”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza.

Além das proposições, etapa estadual elegeu 36 delegados para representar o Paraná na Conferência Nacional de Meio Ambiente. O conjunto será composto por 16 representantes da Sociedade Civil, oito do setor privado, quatro de comunidades tradicionais, quatro do Governo do Paraná e quatro de governos municipais. “O Paraná é referência em sustentabilidade e tem muito a contribuir com o Brasil. É isso o que esse time de estudiosos do clima vai fazer em Brasília em maio”, afirmou Souza.