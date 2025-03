“Nuvem colorida” aparece no Paraná e intriga moradores

Nuvens brancas em dias de sol e escuras em dias de chuva são fenômenos normais e vistos o tempo todo em todos os lugares, mas ver algo colorido no céu, que não é um arco-íris, é algo que intriga muitas pessoas. Com o mesmo formato das nuvens, a chamada “Nuvem Colorida” foi vista em algumas cidades do Paraná nesta sexta-feira (14) e chamou a atenção nas redes sociais.

Um fenômeno raro, mas que acontece em razão da difração da luz do sol e pode ser visto a olho nu, a “Nuvem Colorida” foi vista em algumas cidades do Estado, como Loanda, no Noroeste, e também em Santa Cruz de Monte Castelo, onde moradores filmaram a nuvem com as cores do arco-íris e se intrigaram com a cena.

Apesar de realmente parecer uma nuvem colorida, o fenômeno trata-se de um fenômeno óptico, que acontece quando pequenos cristais de gelo que estão em uma nuvem refletem a luz solar. Quando isso acontece, a nuvem fica com as mesmas cores de um arco-íris.

Na região do Norte Pioneiro, o último registro que há oficialmente da presença do fenômeno, foi em Ribeirão Claro no ano de 2018. Na época o fenômeno também chamou a atenção dos moradores, que se maravilharam com a presença de uma “Nuvem Colorida” deixando o céu ainda mais belo.