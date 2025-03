Santo Antônio da Platina vai receber curso de motorista profissional para mulheres

O mês de março é conhecido, em nível nacional, como o Mês das Mulheres, por conta da celebração do Dia da Mulher. Durante todo o mês, diversos municípios realizam atividades, palestras e cursos voltados exclusivamente para as mulheres. Em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, não é diferente. O município realizará um curso de motorista profissional, exclusivo apenas para servidoras públicas do município.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura em suas redes sociais, as pré-inscrições para participar do curso já estão abertas, mas as vagas são limitadas e o prazo para a pré-inscrição durará até a próxima quarta-feira (19).

O curso será realizado na SEST SENAT de Santo Antônio da Platina, e será exclusivo para mulheres habilitadas nas categorias D ou E, além de que a turma será aberta exclusivamente para servidoras da prefeitura. Contudo, esta turma do curso conta com apenas oito vagas.

Para mais informações sobre a realização do curso ou das inscrições, as interessadas podem entrar em contato com o setor responsável através do telefone (43) 3558-3900.