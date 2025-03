Estado vai investir R$ 15 milhões em inteligência artifical para o setor produtivo

Foi lançado nesta quinta-feira (13), em Londrina, o edital de fomento HubX Inteligência Artificial, que tem como objetivo selecionar propostas dos setores da indústria, comércio e serviços interessados em participar desta iniciativa que visa promover a transferência de conhecimento e o desenvolvimento de soluções utilizando Inteligência Artificial (IA) para impulsionar a inovação, a competitividade e a sustentabilidade nestes setores.

A Fundação Araucária, as Secretarias da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), por meio do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), investirão R$ 15 milhões para atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizados em cinco ciclos anuais. O programa conta, ainda, com o apoio da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) e do Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Os projetos apoiados por esta chamada deverão ter foco no desenvolvimento de novas soluções baseadas em IA, alinhados com os seguintes temas: otimização de processos; análise preditiva; personalização; inovação; tomada de decisão e melhoria da experiência do cliente.

Segundo o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Luiz Márcio Spinosa, um dos objetivos é ganhar competências em Inteligência Artificial, num primeiro momento voltado ao agronegócio mas, também, de forma aberta para outros setores.

“Vamos oferecer uma forma de subsídio para desenvolver soluções para os problemas dessas empresas, que são de pequeno, médio e grande porte. Elas vão apresentar os seus desafios, o Hub X vai analisar, classificar, organizar grupos de pesquisadores em torno desses desafios, para resolvê-los, e vamos ajudar a custear toda a pesquisa no entorno disso”, destacou.

Consideram-se projetos voltados à inovação, competitividade e sustentabilidade aqueles que demandam o desenvolvimento de soluções aplicadas, baseadas em IA, que tenham potencial de escala e gerem impactos mensuráveis em aspectos como produtividade, logística, qualidade, eficiência operacional, saúde e segurança do trabalho e transformação digital, destacando o Paraná como um estado promotor e produtor de tecnologia e soluções inovadoras.

Para o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, a ação visa a construção de um ambiente que possa gerar, a partir de pesquisa, ciência e tecnologia, negócios e desenvolvimento na área de inteligência artificial.

“Este Hub de IA é mais um grande projeto articulado na perspectiva da quadrupla hélice que envolve a academia, o governo, a sociedade civil organizada, o terceiro setor, na perspectiva de nós construirmos oportunidades de maior vinculação entre setor produtivo acadêmico, setor produtivo empresarial, produzindo resultados de desenvolvimento econômico e social para o nosso estado”, ressaltou.

O secretário da Inovação, Alex Canziani, disse que o HubX IA representa um grande avanço para o ecossistema de inovação. "É um investimento que fortalece a pesquisa e incentiva a adoção da IA no setor produtivo. Com esse edital, estamos criando oportunidades para que empresas paranaenses desenvolvam soluções inovadoras e aumentem sua competitividade no mercado", afirmou.

De acordo com o diretor-presidente do Tecpar, Celso Kloss, a implantação da IA é uma estratégia crucial para que o setor produtivo do Paraná possa melhorar o seu desempenho organizacional e se adaptar às exigências do mercado global. “Como parceiro do setor produtivo, o Tecpar terá um papel importante nesta iniciativa do Governo do Estado, apoiando empresas paranaenses de diversos segmentos no desenvolvimento de projetos de IA, a fim de fomentar a competitividade, a inovação e a otimização de processos", salientou.

A unidade HubX IA funcionará no Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação, em Londrina, que será responsável por fortalecer a rede de pesquisa do Paraná.

"Desde 2019, o Instituto SENAI tem atuado em projetos de IA consolidando sua expertise. Agora, por meio desta iniciativa, poderemos ampliar e acelerar a implementação dessa tecnologia, viabilizando novas oportunidades para todo setor produtivo, além de estimular novas linhas de pesquisa aplicada”, disse o gerente do Instituto SENAI de Tecnologia da Informação e Comunicação, Henry Carlo Cabral.