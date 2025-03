Ribeirão do Pinhal vai receber palestra voltada para a influência da violência psicológica na vida das mulheres

O mês de março é marcado como o Mês das Mulheres por conta da celebração do Dia da Mulher, que busca comemorar as conquistas e avanços das mulheres em meio à sociedade após diversas batalhas na busca de seus direitos. Durante o mês, diversas cidades adaptam atividades voltadas para as mulheres e em Ribeirão do Pinhal, uma delas será uma palestra voltada para a violência psicologia e sua influência na vida das mulheres.

Enquanto outras cidades realizaram atividades voltadas para os cuidados de beleza, saúde, palestras sobre mulheres empreendedoras e diversas outras áreas, Ribeirão do Pinhal apresentará uma palestra voltada para a saúde mental das mulheres que sofrem com violência doméstica, que pode não ser apenas física, mas também psicologicamente.

Propagada com o tema “O Silêncio Também Mata”, a palestra que será dirigida pelo Promotor de Justiça, doutor Julio Cesar Moraes Comin, trata reflexões sobre como a violência psicológica destrói vidas e será aberta para todas as mulheres do município. Além da palestra reflexiva, o evento também contará com sorteio de brindes para as participantes.

A palestra será realizada na próxima quarta-feira (19) às 19h30 no Centro Cultural de Ribeirão do Pinhal.