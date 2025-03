Prefeitura de Jaguariaíva finaliza reforma do Ginásio Tubunão para eventos esportivos

A Prefeitura de Jaguariaíva está concluindo a reforma inicial do Ginásio de Esportes Tubunão, localizado na Cidade Alta. A revitalização do espaço, que atende à comunidade local e sediará importantes competições esportivas, visa melhorar a infraestrutura e proporcionar um ambiente mais seguro e confortável para os atletas e espectadores.

As intervenções realizadas incluem a troca de peças de telhas para corrigir goteiras e a adaptação das paredes para evitar infiltrações futuras. O piso cerâmico também foi substituído, e as grades que separam a quadra da arquibancada receberam reformas. Além disso, as portas foram trocadas, a pintura da quadra e das paredes foi renovada, e o mobiliário foi substituído. A manutenção elétrica e hidráulica também foi realizada, abrangendo diversos reparos necessários para garantir o bom funcionamento da estrutura.

Com a conclusão dessa primeira etapa, o Ginásio de Esportes Tubunão se prepara para receber os Jogos Escolares do Paraná, que começam na próxima segunda-feira (17), às 19h. A revitalização é fundamental para garantir que o ginásio ofereça as condições adequadas para a realização de eventos de grande porte, como as competições esportivas.

O secretário de Esporte e Lazer, Leon von Linsingen, destacou que novas melhorias estão previstas para o futuro, com o objetivo de garantir uma estrutura de qualidade para os usuários do ginásio. As melhorias contínuas visam proporcionar uma experiência ainda mais positiva para os praticantes de esportes e para o público que prestigia as atividades realizadas no local.

O Ginásio Tubunão tem sido um importante espaço para a prática de esportes em Jaguariaíva, e a revitalização em andamento reforça o compromisso da administração municipal em oferecer instalações adequadas para a promoção da saúde e do esporte na cidade. Com a infraestrutura reformada, o ginásio se torna um local ainda mais atrativo e funcional para eventos e competições esportivas de diversos níveis.