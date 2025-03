Governador destaca iniciativas que colocaram o Paraná em primeiro lugar no Ideb

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou as iniciativas implantadas pelo Governo do Estado para colocar o Paraná na liderança do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Ratinho Junior participou nesta quinta-feira (13), em São Paulo, do Encontro Anual Educação Já, promovido pela ONG Todos pela Educação, onde foi um dos palestrantes do painel “Governadores e a prioridade à Educação”, ao lado de outros governadores e autoridades. O encontro debateu as experiências de estados que se destacaram ou tiveram avanços significativos nas avaliações nacionais de educação.

Durante sua fala, Ratinho Junior ressaltou que o Paraná conquistou o melhor desempenho educacional do Brasil, sendo reconhecido pelo segundo ano consecutivo com o melhor resultado no Ideb. Ele destacou o grande avanço nos municípios e no ensino fundamental I, onde o estado se inspirou em modelos de sucesso de outras regiões, como o Ceará, para implementar o programa Educa Juntos, uma parceria com as prefeituras. A iniciativa visa melhorar a aprendizagem e a alfabetização dos estudantes da rede pública, oferecendo materiais didáticos, ferramentas de monitoramento escolar e avaliações diagnósticas, além de proporcionar formação contínua aos profissionais da educação municipal.

Outras ações importantes do Governo do Paraná também foram destacadas, como o programa Presente na Escola, que combate a evasão escolar e trouxe 60 mil alunos de volta às salas de aula nos primeiros meses de implementação, e o programa Mais Merenda, que oferece três refeições por turno a todos os alunos da rede estadual, com o objetivo de melhorar a segurança alimentar e incentivar a permanência dos estudantes nas escolas.

Ratinho Junior também mencionou o programa Parceiro da Escola, que traz a iniciativa privada para auxiliar na gestão administrativa das escolas. O modelo já foi implantado em 82 escolas e está gerando resultados positivos, como melhorias na qualidade do ambiente escolar.

O encontro reuniu líderes políticos, especialistas e gestores públicos para discutir as perspectivas da educação no Brasil, incluindo o uso de Inteligência Artificial no currículo escolar, uma iniciativa que o Paraná tem implantado com sucesso em suas duas escolas estaduais, beneficiando mais de 500 mil alunos.