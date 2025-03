Ratinho Junior apresenta bom ambiente do Paraná para investidores em São Paulo

O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou o cenário econômico do Paraná e as oportunidades de investimentos no Estado a empresários, economistas e gestores de fundos nesta quarta-feira (12), em São Paulo (SP). O encontro aconteceu na sede do Banco Santander e reuniu profissionais de diversas instituições financeiras e de diferentes segmentos do mercado.

Durante a reunião, o governador destacou a agenda paranaense de parcerias para investimentos em infraestrutura, que conta, por exemplo, com o maior pacote de concessões rodoviárias da América Latina, o maior programa de leilões de áreas portuárias da história do Estado e grandes parcerias público-privadas na área de saneamento.

Além disso, Ratinho Junior também apresentou o bom ambiente de negócios do Paraná, que atraiu mais de R$ 300 bilhões em investimentos privados desde 2019 entre novos empreendimentos e ampliações industriais, resultando em níveis recordes de empregos – e a menor taxa de desocupação da história – e de desenvolvimento econômico no Estado.

“O segredo é não atrapalhar quem investe. O empresário não quer saber de um governo que brigue com o legislativo, com o Tribunal de Contas ou com o Ministério Público. O investidor quer um ambiente político organizado e em paz. Nós também buscamos descomplicar a vida de quem investe, reduzindo a burocracia e tirando as amarras do setor produtivo”, afirmou o governador.

Ao longo dos últimos cinco anos, o Paraná se consolidou como a quarta maior economia do Brasil, com um crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) superior ao da média nacional. Entre 2019 e 2023, a economia paranaense cresceu 8,9%, enquanto o restante do País registrou alta de 7,8% no mesmo período.

Neste período, o total de pessoas ocupadas no Estado saltou de 5,54 milhões em 2019 para 6,13 milhões em 2024. Com uma evolução de 588 mil novos postos de trabalho criados, o Paraná chegou ao menor patamar de desemprego da sua história, com uma taxa de desocupação de 3,3%.

Boa parte desta evolução se deve ao bom clima para investimentos criado no Estado. Exemplo disso é que o número de empregados na iniciativa privada aumentou de 2,82 milhões para 3,43 milhões em cinco anos, representando um crescimento de 21,6%.

No que diz respeito à infraestrutura, o governador apresentou o plano de investimentos rodoviários que está em execução no Estado. Ao todo, serão 3,3 mil quilômetros de estradas federais e estaduais divididas em seis lotes. Quatro deles já foram leiloados em 2023 e 2024 e outros dois estão previstos para 2025.

Ao todo, serão mais de R$ 50 bilhões em investimentos ao longo de três décadas. Os aportes vão potencializar os principais corredores logísticos do Estado, com duplicações e terceiras faixas, ajudando a escoar a produção agrícola paranaense.

No Porto de Paranaguá, seis áreas já foram leiloadas desde 2019, aumentando a capacidade de movimentação de granéis sólidos, líquidos e cargas especiais. Em todos os certames, foram mais de R$ 3 bilhões em investimentos. Além destes espaços, o Estado trabalha nos estudos relacionados a outros dois arrendamentos para movimentação e armazenamento de graneis sólidos.

Já na área de saneamento, a Sanepar fechou parcerias público-privadas para prestação de serviço de esgotamento sanitário em dezenas de municípios do Paraná. O objetivo é dar agilidade aos investimentos e antecipar as metas de universalização de coleta e tratamento de esgoto, estabelecidas pelo Novo Marco do Saneamento.

Estiveram presentes no encontro os secretários estaduais de Planejamento, Guto Silva; de Turismo, Marcio Nunes; de Comunicação, Cleber Mata; o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia; o vice-presidente do Santander Corporate & Investiment Bankin, Renato Ejnisman; a vice-presidente institucional do Santander Brasil, Maite Leite; o head de Análise Política do Santander Brasil, Carlos Nepomuceno; entre outras autoridades.