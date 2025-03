Região entra em mais um estado de alerta para tempestades

Nesta quarta-feira (12), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu mais um alerta de tempestades para o Norte Pioneiro do Paraná. Além da região, outras também correm risco de tempestade nas próximas horas.

De acordo com as previsões indiciadas no alerta amarelo, que significa perigo potencial para chuvas intensas, a tendência é que chova até 50 milímetros nas próximas horas em diversas cidades da região. Além disso o INMET também prevê ventos fortes de até 60 quilômetros por hora.

Além das previsões do INMET para as próximas horas, há também um alerta para todo o Paraná, que indica possibilidades de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, deixando o cenário ainda mais preocupante para a população local.

Com uma nova frente fria surgindo no Estado, o clima deve permanecer instável nos próximos dias, o que facilita a criação de nuvens densas de chuva e possibilidade de temporais nos próximos dias.

A partir destas previsões, o INMET alerta sobre algumas instruções que podem evitar prejuízos. Entre as instruções estão não se abrigar, ou abrigar veículos, embaixo de árvores, torres de transmissão, placas de propaganda e postes e evitar utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Estas instruções podem ser de grande valia para a população.