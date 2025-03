Câmara de Curitiba rejeita homenagem a Alexandre Nero: ‘Chamou inúmeros curitibanos de fascistas’, diz vereador

NÃO COMPRE, ADOTE Há 2 anos Governo incentiva a guarda responsável de animais silvestres vítimas de maus-tratos Ideia é sensibilizar as pessoas a aderirem a uma guarda responsável de animais silvestres cujas condições físicas impedem o seu retorno à natureza

INUSITADO Há 2 anos Homem finge a própria morte com direito a velório para “testar” amigos e familiares No fim, situação acabou gerando revolta por parte da família e amigos que disseram se tratar de algo de mau gosto