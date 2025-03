Pedágio divulga nova data para início das cobranças em Siqueira Campos e Sengés

Nos últimos dias, a EPR Litoral Pioneiro anunciou que iria começar a cobrar as tarifas de pedágio nas rodovias PR092 e PR151 nas praças de Siqueira Campos e Sengés. A previsão era de que isso ocorresse a partir das 00h00 da terça-feira (11), mas a data foi adiada. Porém, a alegria dos motoristas durou pouco, pois já há uma nova data para o início das cobranças.

De acordo com a tabela de preços divulgada pela concessionária, as motos terão isenção de tarifa, enquanto veículos pequenos irão pagar R$ 13. Além disso, as tarifas para ônibus serão de R$ 26, para caminhões com três eixos R$ 39, veículos pequenos com reboque de um eixo R$ 19,50, veículos pequenos com reboque de dois eixos R$ 26, carretas com quatro eixos R$ 52, carretas com cinco eixos R$ 65, carretas com seis eixos R$ 78, carretas com sete eixos R$ 91, carretas com oito eixos R$ 104 e carretas com nove eixos R$ 117.

No comparativo com a praça de Pedágio da PR-151 entre Jaguariaíva e Sengés, o valor cobrado em Siqueira Campos para veículos pequenos é quase o dobro do praticado em Siqueira Campos. Na Praça de Sengés, veículos pequenos irão pagar R$ 7,30. Outro valor que chama a atenção é para as carretas de nove eixos que no pedágio da PR151 irão pagar 65,70.

Nesta quarta-feira (12), a concessionária informou que as tarifas passam a ser cobradas a partir das 00h00 da sexta-feira (14). Além disso, a EPR também informa que os motoristas que passam pelas praças de pedágio de Siqueira Campos e Sengés irão receber informações sobre o funcionamento dos serviços da concessionária.

A praça de pedágio de Siqueira Campos fica no trecho da rodovia que liga o município a Quatiguá, próximo ao local conhecido como “Curva do Fiats”. Já a praça de Sengés fica no trecho da rodovia que liga o município a Jaguariaíva na altura do km 184.