Governo do Estado anuncia ampliação do PlanificaSUS no Paraná

O PlanificaSUS, estratégia de educação permanente que visa a organização dos processos e serviços na Rede de Atenção à Saúde, irá expandir sua atuação no Paraná. A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) apresentará a proposta na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nesta quinta-feira (13). A expansão contemplará mais 401 Unidades de Saúde e 119 Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que passarão a integrar o programa.

O anúncio foi feito na terça-feira (11) durante o evento Saúde em Movimento, realizado pela Sesa em Foz do Iguaçu, na região Oeste. O evento tem como objetivo atualizar gestores, prestadores de serviços e trabalhadores da saúde sobre ações estratégicas para fortalecer a Rede de Atenção à Saúde no Estado. Com a ampliação, 1.491 das 2.740 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Paraná passarão a integrar o PlanificaSUS, além dos 157 Caps do Estado. Atualmente, 34 Unidades Ambulatoriais Especializadas já participam do programa.

Mais de 10 mil profissionais de saúde estão envolvidos no processo de fortalecimento da rede estadual. O PlanificaSUS é implementado pela Sesa, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein na região de Irati e na macrorregião Norte, com apoio do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, do Ministério da Saúde.

Maria Goretti David Lopes, diretora de Atenção e Vigilância da Sesa e coordenadora do Grupo Condutor Estadual, ressaltou a importância de fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS). Ela enfatizou que ter equipes de saúde próximas à população e acompanhar o trajeto do usuário no atendimento faz uma grande diferença na qualidade do serviço prestado. O evento também destacou a importância do envolvimento de gestores, profissionais de saúde e usuários para o sucesso do programa.

Durante o evento, foram discutidos temas como a ampliação das coberturas vacinais e a Saúde Mental na APS, abordando inovações e mudanças no cuidado com a população. Jadher Percio, coordenador-geral de farmacovigilância no Programa Nacional de Imunizações, destacou a importância do Paraná na recuperação das coberturas vacinais no Brasil. O evento reuniu diversas autoridades, gestores de saúde e profissionais envolvidos no PlanificaSUS.