Onda de calor dá trégua e frente fria chega com alerta de chuvas fortes

Após dias de calor intenso, uma mudança no tempo traz alívio, mas também exige atenção. A chegada de uma frente fria promete derrubar as temperaturas e vem acompanhada de um alerta para chuvas fortes, que podem causar transtornos em diversas regiões. No final da última semana, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar) havia anunciado a chegada desta frente fria, que está sendo perceptível em algumas cidades desde a última segunda-feira (10), quando as temperaturas começaram a abaixar.

No cenário nacional, a frente fria começa a subir da Região Sul para o Sudeste, e deve amenizar as altas temperaturas das últimas semanas nessas regiões e também no Centro-Oeste do Brasil, alternando o cenário de calor intenso para uma temporada de temperaturas baixas e chuvas fortes, que estão previstas para todas as regiões do país para os próximos dias.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o avanço da frente fria vai favorecer a ocorrência de chuvas intensas neste início de semana em áreas do Rio de Janeiro, do sul de Minas Gerais e da região metropolitana da capital, enquanto no Sul, em áreas da faixa leste de Santa Catarina, como a região metropolitana de Florianópolis e do Vale do Itajaí, juntamente com o leste do Paraná, as condições do tempo também apontam para chuvas intensas, de 50 milímetros (mm) a 100 mm.

Frente a estas previsões em nível nacional, o Instituto emitiu um alerta laranja para estes locais da região Sul do país, indicando que há o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, deixando o cenário ainda mais preocupante para a população local destas regiões. Em outras regiões, como Nordeste, Norte e Centro-Oeste, as temperaturas também devem cair, mas não apresentam riscos até o momento.

No estado do Paraná, a temperatura começou a diminuir já na última segunda-feira (10) por conta da aproximação rápida da frente fria, que começa na região do Estado e deve atingir todo o país nos próximos dias. Nesta terça-feira (11), o cenário se consolidou ainda mais imponente, já que as temperaturas diminuíram ainda mais entre a noite de segunda-feira e a manhã da terça-feira.

Já para a próxima quarta-feira (12), as previsões apontam mais uma mudança na temperatura e no clima do Estado. De acordo com informações divulgadas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar), a atmosfera no Paraná continuará instável. Com a frente fria ficando mais eminente no estado, o cenário é propício para manter a instabilidade em diversas regiões, o que pode resultar em temporais no período da tarde.

Esta instabilidade e o risco de temporal no Paraná seguem ainda na próxima quinta-feira (13), enquanto na sexta-feira (14) a instabilidade será amenizada, mas chuvas e ventos voltam no final de semana. Durante os próximos dias, a tendência é que a temperatura não chegue aos 30°C em diversas cidades do Paraná.

Na região do Norte Pioneiro do Paraná, a situação também segue o mesmo padrão em relação ao restante do Estado. Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, já foi possível notar a presença de chuvas e ventos fortes na noite da última segunda-feira, além de que durante esta terça-feira a temperatura esteve abaixo do costume, em relação às últimas semanas que trouxeram temperaturas intensas, tanto para a cidade quanto para a região.

Contudo, a frente fria que começa a atingir o Brasil a partir desta semana apresenta diversos desafios para a população, já que as temperaturas terão uma queda significativa por conta da última onda de calor, além das chuvas e ventos fortes e temporais previstos para algumas regiões, levantando uma certa preocupação para a nação brasileira em relação a catástrofes relacionadas ao assunto.