Primeira Feira do Livro 2025 promove acesso a cultura e incentiva a leitura em Jaguariaíva

A I Feira do Livro 2025 está em andamento no Clube Recreativo Municipal de Jaguariaíva, promovida pela prefeitura local, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, com apoio do Departamento de Cultura e parceria da empresa Planeta dos Livros. O evento tem como objetivo incentivar a leitura no município, oferecendo títulos para todas as idades, com preços a partir de R$ 2, além de jogos educativos que atraem tanto crianças quanto adultos.

A feira foi oficialmente aberta na segunda-feira, 10 de março, com a presença de autoridades locais, como o vice-prefeito Reginaldo Cheirubim, a secretária de Educação Hercília Teixeira e a diretora de Cultura Juliana Teixeira. Durante o evento de abertura, crianças e professores participaram de uma atividade interativa, acompanhando uma história no formato áudio-livro e se divertindo com um show de mágica.

A feira permanece aberta à comunidade nos dias 10 e 11 de março, até as 21h, e no dia 12 até as 18h, com funcionamento também no horário de almoço, oferecendo comodidade aos visitantes. Com uma variedade de livros a preços acessíveis e atividades culturais, o evento busca se consolidar como uma importante iniciativa para promover o hábito da leitura e enriquecer a vida cultural da cidade.

Além das vendas de livros, a programação oferece uma experiência rica em educação e entretenimento para todas as idades. A I Feira do Livro 2025 é uma oportunidade para que a população de Jaguariaíva tenha acesso a obras literárias e participe de atividades culturais de forma acessível e divertida.