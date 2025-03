Grupo de Teatro vai estrear espetáculo inspirado na música brasileira em Siqueira Campos

No dia 22 de março, a Casa da Cultura de Siqueira Campos será o palco da estreia de “Pega, Mata e Come”, uma nova produção do Grupo de Teatro Municipal Neuri Camargo da Silva. A peça, com classificação indicativa de 10 anos, é uma leitura dramática baseada em clássicos da Música Popular Brasileira (MPB), reunindo composições de grandes nomes e uma reflexão sobre a história e a censura da época.

A montagem da obra busca explorar as letras das canções em seu contexto histórico e social, criando um impacto visual e cênico a partir das composições. Em uma época marcada por censura e repressão, muitos dos artistas retratados na peça enfrentaram desafios para expressar suas ideias, o que torna a releitura ainda mais significativa.

Sendo uma leitura dramática baseada nas composições de grandes nomes da música antiga brasileira, como João do Vale, Chico Buarque, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Zé Keti, Erasmo Carlos e Belchior, a peça propõe uma reflexão sobre os momentos históricos do Brasil por meio da arte.

Conforme explica o diretor da peça, Vinícius Cardoso, a peça contará com uma série de cenas de interpretação para retratar a censura ao qual muitos dos artistas sofreram, principalmente na segunda metade do século passado.

“Com esta montagem, buscamos criar um impacto visual e um estilo cênico a partir das letras. Além disso, criamos cenas de interpretação que foram conectadas e ligadas com os momentos de censura que muitos artistas sofreram”, explicou o diretor.

A estreia da peça terá entrada franca para toda a população e visitantes que buscam viver uma experiência diferente, nostálgica e reflexiva com a obra. Porém, o evento também tem um caráter solidário, já que pede ao público que doe alimentos não perecíveis, que serão destinados à APAE e ao Lar do Menor Siqueirense.

Além da estreia da peça, o evento também contará com uma apresentação musical do músico Eros Benedetti, renomado na região.

O elenco é formado por Guilherme Carvalho, Kauan Baran, Ane Melo, Larissa Rangel, Vinicius Cardoso, Lucas Gabriel Cezar e Alan Gonçalves. A equipe técnica conta com Christian Santos, Gabi Silveira e Ad na operação de som, áudio e iluminação. A direção e adaptação do espetáculo são assinadas por Vinicius Cardoso.

Com um formato inovador, "Pega, Mata e Come" propõe uma reflexão sobre momentos históricos do Brasil por meio da arte. A combinação de teatro e MPB promete emocionar o público e resgatar a força dessas composições atemporais.