Barbeiro é indiciado por expor criança autista a vexame nas redes sociais

A Polícia Civil de Ponta Grossa indiciou um barbeiro de 32 anos por expor uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em suas redes sociais. De acordo com o delegado Derick de Moura Jorge, titular do 2º Distrito Policial, o profissional filmou o menino de seis anos durante o corte de cabelo e, além de não pedir autorização aos pais para publicar o vídeo, ainda questionou quanto deveria cobrar pelo serviço.

“Eu sei bem como é isso. Trememos de raiva por dentro, esperando uma ação dos pais, mas é tão sem noção quanto as crianças”, disse um usuário nas redes sociais.

“A publicação continha legenda questionando quanto outros profissionais cobrariam para atender uma criança naquela condição, o que gerou diversos comentários ofensivos direcionados à criança e seus pais”, informou Derick, em nota enviada à imprensa. O suspeito teria concordado com os comentários depreciativos.

Após análise das provas, a autoridade policial formalizou o indiciamento do barbeiro pelo crime de submeter criança ou adolescente a vexame ou a constrangimento, previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). A pena é de detenção de seis meses a dois anos. O caso foi encaminhado ao Ministério Público.

REDES SOCIAIS

Após publicar as imagens, sem a autorização dos pais da criança e ainda com as frases “não é para qualquer um”, “você teria paciência?” e “quanto você cobraria?”, a situação envolveu internautas que realizaram diversos comentários culpando os pais e dizendo que o comportamento da criança se tratava de birra e falta de educação.

Prints serviram de provas no inquérito policial. Foto: Divulgação/PCPR

“É birra e mal educado pelos pais”, disse um usuário na publicação. Outros comentários também se relacionavam ao mesmo ponto de vista, expondo a criança ao vexame e constrangimento. “Eu sei bem como é isso. Trememos de raiva por dentro, esperando uma ação dos pais, mas é tão sem noção quanto as crianças”, disse um outro usuário.

Barbeiro foi indiciado por expor a criança. Foto: Divulgação/PCPR

Contudo, por conta dos efeitos negativos gerados a partir da publicação, o profissional, de 32 anos de idade, foi indiciado pelo crime de submeter uma criança ou adolescente a vexame ou constrangimento.