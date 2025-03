Joaquim Távora recebe Escavadeira Hidráulica 0km para auxiliar em obras

Na manhã desta segunda-feira (10), a prefeitura de Joaquim Távora realizou a entrega oficial de um novo veículo para auxiliar nas obras da cidade. Com o avanço de mais um veículo na frota, os serviços realizados em prol do município passam a ser mais ágeis e práticos.

A nova Escavadeira Hidráulica zero quilômetros, chegou ao município na última sexta-feira (07), mas foi entregue à Secretaria de Obras nesta segunda-feira pelo prefeito Gelson Mansur Nassar, acompanhado do vice-prefeito Jair Mazoti, do presidente da Câmara Benedito Azarias, do vereador Fernando Fiats e do secretário de obras Djalma Honorato de Carvalho.

Nas redes sociais, o prefeito Gelson Mansur publicou um vídeo da entrega do veículo. Na publicação, o prefeito afirmou que o veículo será utilizado para melhorias nas represas da cidade, tendo em vista que grande parte da população sofre com problemas relacionados a água no município.

“Quando saímos pedir voto durante a campanha eleitoral, nós falamos que uma de nossas propostas era melhorar as represas da cidade e essa máquina chegou para reforçar os maquinários que vão trabalhar nessas obras”, disse.

Contudo, a chegada de um veículo zero quilômetros promete ser um investimento de grande valia para o município, tendo em vista que obras, reformas e mudanças são ações constantes dentro de uma cidade, que busca desenvolver o seu território para melhor atender a população.