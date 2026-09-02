Acidente entre Saveiro e moto deixa motociclista ferido na PR-092

Jovem de 20 anos ficou ferido após colisão registrada próximo ao acesso ao pátio de um posto de combustíveis em Joaquim Távora; ele foi encaminhado ao hospital

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2026 às 09h32
Acidente entre Saveiro e moto deixa motociclista ferido na PR-092
Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JOAQUIM TÁVORA - Um motociclista de 20 anos ficou ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma Saveiro na PR-092, em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 18h50 desta terça-feira (1º), na altura do km 307,3 da rodovia.

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De acordo com as informações levantadas no local pela PRE, o acidente foi classificado como um abalroamento transversal e envolveu uma VW Saveiro, com placas de Joaquim Távora, e uma Honda XRE 300 Sahara, emplacada em Quatiguá.

Conforme o relato registrado sobre a dinâmica do acidente, o motorista da Saveiro, de 47 anos, trafegava pela PR-092 no sentido de Joaquim Távora e realizava a manobra para acessar o pátio do Posto Mazoti.

Durante o cruzamento da pista, a caminhonete acabou se envolvendo na colisão com a motocicleta, que seguia no sentido decrescente da rodovia. As circunstâncias exatas do acidente não foram detalhadas.

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Com o impacto, o motociclista, de 20 anos, sofreu ferimentos considerados leves. Ele recebeu atendimento da equipe de resgate da concessionária EPR e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Siqueira Campos.

Já o motorista da Saveiro não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/l para ingestão de álcool.

O trecho onde ocorreu o acidente é de pista simples. Segundo as informações da ocorrência, não havia placa indicando o limite de velocidade especificamente no local do acidente.

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