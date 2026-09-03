Acidente com três carros e um caminhão deixa feridos no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JOAQUIM TÁVORA - Um acidente envolvendo quatro veículos deixou pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (3), na PR-218, entre os municípios de Joaquim Távora e Guapirama, no Norte Pioneiro do Paraná.

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De acordo com as primeiras informações apuradas sobre a ocorrência, a colisão aconteceu na altura do km 46 da rodovia e envolveu três automóveis e um caminhão.

O acidente mobilizou equipes de emergência para atendimento às vítimas e aos veículos envolvidos.

Vítimas foram levadas ao hospital

As pessoas que ficaram feridas receberam os primeiros atendimentos e foram encaminhadas ao Hospital de Joaquim Távora.

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Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o número exato de vítimas, assim como não há confirmação sobre a gravidade dos ferimentos.

Também não foram informados detalhes sobre os veículos envolvidos, além da informação inicial de que se tratam de três carros e um caminhão.

Causas ainda são desconhecidas

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas. A dinâmica da colisão deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

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O acidente aconteceu em um trecho da PR-218 que liga Joaquim Távora a Guapirama e é utilizado diariamente por motoristas que circulam entre os municípios do Norte Pioneiro.

Novas informações sobre o estado de saúde das vítimas e as circunstâncias da colisão poderão ser divulgadas conforme o andamento do atendimento e da apuração do acidente.

A Folha acompanha o caso e atualizará a matéria assim que novas informações oficiais forem confirmadas.

Com informações de Portal Curiúva.