Sanepar lança programa para regularização de débitos

Em comemoração à Semana do Consumidor, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) lançou nesta segunda-feira (10) o Água em Dia, programa que oferece aos clientes a oportunidade de negociar suas dívidas com condições facilitadas. O programa de regularização de débitos abrange todos os clientes da Sanepar, e para os beneficiados com tarifas diferenciadas, como o Água Solidária e a Micro e Pequeno Comércio, não é necessário o pagamento da entrada e o débito pode ser dividido em até 60 parcelas.

“A Sanepar tem sua vocação social muito forte e está permanentemente aberta para negociar com o seu cliente. O programa Água em Dia oferece as melhores condições para resgatar a dignidade das famílias que ainda não recuperaram sua capacidade financeira pós-pandemia”, afirma o diretor-presidente, Wilson Bley.

“Queremos tirar as pessoas da negativação. Temos importantes avanços neste programa para negociar com o cliente inadimplente a fim de que ele tenha seu cadastro regularizado e o seu acesso à água potável com qualidade e sem restrições”, reforça o presidente.

Para aderir ao Programa, o cliente que tem a titularidade da conta deve ir até uma central de relacionamento com os documentos pessoais. No caso de imóveis locados, o número de parcelas limita-se à vigência do contrato de locação.

O diretor Comercial, Bihl Zanetti, diz que o lançamento do Programa Água em Dia neste momento dá oportunidade às famílias regularizarem seus débitos de maneira a aliviar o peso deste período do ano de sobrecarga de despesas. “O início do ano é dedicado ao pagamento de tributos e é marcado ainda pelo início do calendário escolar, o que significa mais e mais gastos”, exemplifica.

Os clientes particulares das categorias Residencial, Comercial, Industrial e Utilidade Pública podem aderir ao Água em Dia pagando entrada de apenas 5% do valor da dívida. Normalmente a Sanepar cobraria 20%. Estes clientes têm até 48 meses para parcelar o saldo, com juros de parcelamento de 0,56% ao mês, reduzindo pela metade o percentual praticado fora do programa.

Clientes nas categorias Água Solidária, Micro e Pequeno Comércio e Entidades da Assistência Social, não pagam entrada e nem multa e juros de mora. O débito pode ser dividido em até 60 meses, com juros do parcelamento de apenas 0,28% ao mês.

Há ainda condições especiais para clientes que têm débitos em discussão judicial; isto é, o Água em Dia permite a negociação destas pendências e o encerramento dos processos. No entanto, não é permitida a renegociação de dívidas feita em programas de recuperação de crédito anteriores.

Com o objetivo de facilitar o acesso e dar oportunidade para quem não tem muito tempo durante o horário normal de atendimento, a Sanepar promoverá plantão especial para negociação de débitos no próximo sábado, 15 de março.

Estarão abertas, das 9h às 14h, as Centrais de Relacionamento de Apucarana, Arapongas, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Mourão, Cascavel (Centro), Castro, Colombo (Kelvin), Cornélio Procópio, Curitiba (Rui Barbosa), Curitiba (Boa Vista), Curitiba (Cajuru), Curitiba (Fazendinha), Curitiba (Pinheirinho), Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guaratuba, Londrina (Sergipe e Saul Elkind), Maringá, Matinhos, Paranavaí, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba e Umuarama.

As regras, o prazo de vigência do programa e eventuais plantões de atendimento estarão disponíveis no site da Sanepar. Para demais informações, os clientes podem procurar um dos canais de atendimento: teleatendimento 0800-200-0115, WhatsApp (41) 99544-0115 e e-mail [email protected].