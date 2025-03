INMET anuncia alerta de tempestade para o Norte Pioneiro; chuvas intensas e ventos fortes estão previstos

Nesta segunda-feira (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de nível amarelo para chuvas intensas em diversas regiões do Brasil. Na lista das regiões em que o alerta está emitido, o Norte Pioneiro do Paraná aparece em segundo lugar, atrás apenas do Vale São-Franciscano da Bahia.

De acordo com as informações emitidas no alerta do Instituto, a região está suscetível a enfrentar fortes chuvas e ventos intensos nas próximas horas. Com previsão de chuva de até 50 milímetros e ventos de até 60 quilômetros por hora, a região entra em alerta até a manhã da próxima terça-feira (11), quando o INMET poderá, ou não, emitir novas informações.

Contudo, o risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas permanece baixo até o momento. Além das previsões, o Instituto também aconselha que os moradores não se abriguem ou estacionem veículos embaixo de árvores, postes ou placas de propaganda, além de evitar utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

NUVENS ESCURAS NA REGIÃO

Na cidade de Wenceslau Braz, algumas pancadas de chuva já caíram durante a tarde e, conforme o tempo passa, é possível notar que nuvens escuras e densas estão aumentando significativamente sobre a cidade, o que pode deixar o cenário ainda mais preocupante para os moradores.

Contudo, é necessário adotar as medidas de proteção notificadas pelo INMET e outras medidas para evitar prejuízos durante as fortes chuvas e os ventos intensos que devem atingir a região nas próximas horas.