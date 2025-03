Ribeirão do Pinhal vai realizar evento com atendimentos gratuitos para mulheres nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (10), a prefeitura de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro, realizará um evento especial e exclusivo voltado para a celebração do Dia da Mulher. Contando com diversas atrações voltadas para os cuidados com a beleza e saúde feminina, o evento será aberto e exclusivo para todas as mulheres do município.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura em suas redes sociais, o evento será realizado a partir das 16h00 desta segunda-feira no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, no Campão, e contará com diversas atrações para garantir um dia de celebração e cuidados pessoais para as mulheres.

O evento, que conta com a colaboração de diversas empresas da cidade, oferecerá uma série de serviços voltado para o cuidado da beleza das mulheres, como designer de sobrancelha, corte de cabelo, demonstração de penteado e automaquiagem.

Além dos serviços de beleza, o evento também fornecerá atendimentos de saúde feminina com testes rápidos, orientações sobre saúde da mulher e o espaço afetivamente. Haverá também um espaço da Universidade Uningá e do Conselho da Comunidade para atender as mulheres presentes.

O evento também contará com apresentações musicais, sorteio de brindes, desfile para eleger a Rainha 2025 e também um delicioso coffee break para todas as participantes.

Os colaboradores do evento são a Cooperativa Sicredi, Comitê da Mulher, Universidade Uningá, Conselho da Comunidade, SMELT, SMAS, Secretaria de Saúde, de Educação, Cultura e também a prefeitura de Ribeirão do Pinhal.