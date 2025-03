Jaguariaíva tem vagas de emprego disponíveis

Nesta segunda-feira (10), a prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, divulgou a lista de vagas de emprego disponíveis em diversas áreas do mercado de trabalho no município. As inscrições para concorrer às vagas estarão abertas até a próxima quarta-feira (12) e podem ser realizadas online.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, através da Agência do Trabalhador, estão disponíveis uma vaga para o cargo de ajudante, uma vaga para assistente de planejador, uma vaga para planejador de elétrica, uma para motorista com CNH E, e uma vaga para auxiliar da produção de suínos.

Para cada vaga disponível, as empregadoras exigem alguns requisitos mínimos, como experiência e disponibilidade de horários. Para o cargo de ajudante, por exemplo, os requisitos são experiência em construção civil e instalação elétrica, além de que a fabricação mecânica será um diferencial no currículo.

Já para o cargo de assistente de planejador, os requisitos são conhecimento sólido do pacote office, experiência com rotina administrativa e disponibilidade para viagens. Vales alimentação acompanham os benefícios da vaga. Para planejador de elétrica, os requisitos são conhecimento sólido do pacote office e em MS Project, além de CNH B válida e disponibilidade para viagens. Vales alimentação também estão inclusos nos benefícios.

Para o cargo de motorista CNH E, os interessados necessitam ter experiência com bi-trem, disponibilidade para viagens e, especificamente, para Piraí do Sul, enquanto para a vaga de auxiliar da produção de suínos, o único requisito é ter o ensino fundamental completo.

Contudo, para participar das vagas, os interessados devem se dirigir até a Agência do Trabalhador de Jaguariaíva e apresentar documentos pessoais, ou por e-mail ou WhatsApp o currículo e também o número do CPF. Para realizar a entrega do currículo virtualmente, os interessados podem enviá-los através do endereço de e-mail agjaguariaí[email protected] ou pelo WhatsApp (43) 3535-9362.