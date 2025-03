Cinema Itinerante chega em Wenceslau Braz na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira (11), o Cinema Itinerante chegará na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, apresentando quatro sessões gratuitas de cinema para toda a população. O projeto ficará na cidade até o dia 20 de março e será realizado em diferentes bairros do município.

Com o objetivo de levar a cultura audiovisual em locais que possuem pouco ou nenhum acesso a salas de cinema, o Cinema Itinerante chegará na cidade ofertando uma oportunidade úncia para todas as pessoas da cidade. Realizado por um caminhão com uma sala de cinema adaptada, confortável e segura, o projeto trará um dos maiores sucessos de desenho animado de 2015 para garantir um momento de lazer e diversão para os moradores.

Trazendo o grande sucesso de Tim Johnson, Cada Um na Sua Casa, o projeto será realizado em quatro sessões dentro do município, e todas serão realizadas às 20h00. A primeira sessão, realizada na próxima terça-feira, será realizada na Quadra Esportiva do Gralha Azul, na Vila Los Angeles. Já a segunda sessão, que será realizada na próxima quinta-feira (13), será realizada na quadra da Escola Municipal Anselma Maluf Dabul, na Vila Santa Madalena.

A terceira sessão será realizada no dia 18, no Centro Cultural do município, que fica localizado na Vila Formosa. A quarta e última sessão do projeto será realizada no dia 20, na Quadra Esportiva da Vila Verde.

A entrada será totalmente gratuita e estará aberta para todos os moradores do município, sem restrição de idade.

CADA UM NA SUA CASA

O filme apresentado durante as sessões do Cinema Itinerante em Wenceslau Braz, narra a história de uma invasão alienígena em busca de um novo lar. Porém, uma esperta garota chamada Tip consegue fugir e acaba virando cúmplice de um alienígena exilado chamado Oh. Os dois fugitivos embarcam em uma grande aventura.

A animação foi lançada no dia 9 de abril de 2015 e fez grande sucesso entre as crianças por sua narrativa envolvente e personagens que atraem a atenção da criançada.