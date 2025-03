Acidente entre carro e moto deixa dois mortos; motorista fugiu do local

Um grave acidente de trânsito envolveu um automóvel e uma motocicleta tirou a vida de dois jovens no fim da noite do último sábado (08). A situação foi registrada na PR-218 em Carlópolis e o motorista do automóvel fugiu do local.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 23h30 e envolveu uma motocicleta Honda CG Titan e um veículo não identificado. Segundo os relatos colhidos no local, o motociclista seguia da divisa com o estado de São Paulo sentido a Carlópolis quando atingiu a lateral de um automóvel que estaria acessando a rodovia.

Com a violência do impacto, os dois jovens que estavam na motocicleta tiveram ferimentos graves. O condutor da moto, um jovem de 20 anos, foi encaminhado ao hospital de Carlópolis onde não resistiu e veio a óbito. Já o passageiro, um jovem de 18 anos, também chegou a ser socorrido, mas não resistiu e também morreu no hospital.

Já o motorista do veículo envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro as vítimas.

Frente aos fatos, a PRE tomou as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.