Suspeito confessa posse de drogas e é preso por tráfico em Santo Antônio da Platina

Na última quinta-feira (06), a Polícia Militar realizou uma operação na Vila Ribeiro, na cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, que resultou na apreensão de diversas substâncias e materiais utilizados no tráfico de drogas, além da prisão de um homem por praticar a venda ilegal dos entorpecentes.

De acordo com as informações divulgadas pelo boletim da Polícia Militar, a ação foi conduzida quando uma equipe de patrulhamento avistou e identificou um indivíduo conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de drogas no município.

Ao identificarem o suspeito, a equipe realizou a abordagem do mesmo, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Portanto, o indivíduo confessou aos policiais que haviam drogas em sua residência. Frente a confissão, os agentes se dirigiram ao local.

Já na residência do indivíduo, os policiais encontraram aproximadamente 14,9 gramas de maconha, além de uma balança de precisão, um telefone celular, uma faca e uma colher com vestígios de cocaína. Além disso, os policiais também encontraram 424 pinos vazios, utilizados para armazenamento de cocaína.

Frente aos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao pronto-socorro para a confecção do laudo médico, sendo posteriormente levado à Delegacia de Policia Civil para os procedimentos legais.