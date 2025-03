Jaguariaíva abre inscrições para curso de primeiros socorros

Na tarde desta quinta-feira (06), a prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, anunciou a chegada de mais um curso gratuito para a população. Desta vez, o curso disponível é de Primeiros Socorros, afim de capacitar os moradores para auxiliar em momentos de incidentes e acidentes. As vagas para participar do curso são limitadas e as inscrições devem ser realizadas presencialmente.

Pensando na capacitação dos moradores, a prefeitura anunciou mais este curso gratuito para a população. De acordo com as informações divulgadas pela página oficial da prefeitura, as inscrições estarão abertas a partir da próxima quinta-feira (13) e se encerram no dia 30 de março. As inscrições deverão ser realizadas o Departamento de Ensino Profissionalizante do município.

Conforme as informações divulgadas pela prefeitura, o curso terá início no dia 31 de março e primeiro de abril, entre as 08h00 e 17h00, com intervalo para almoço durante estes dias. Com carga horária de 16 horas, o curso está com seis vagas abertas e disponíveis para toda a população, com requisito de no mínimo 18 anos de idade para os participantes.

Durante o curso, os participantes poderão aprender técnicas para o atendimento inicial em situações de emergência garantindo suporte adequado até a chegada de profissionais da saúde. Entre algumas das atividades disponíveis em cursos de Primeiros Socorros, estão a reanimação pulmonar em adultos, crianças e bebês, uso correto do desfibrilador e manobras para desobstrução de vias aéreas em casos de engasgo.

Além disso, também são ensinadas medidas preventivas e imobilização de fraturas, bem como cuidados em casos de queimaduras, desmaios, convulsões e outros incidentes que possam ser prejudiciais em casos de emergência.

Com o início de mais este curso para capacitar a população, a prefeitura destaca sua responsabilidade com a formação de uma sociedade capaz de auxiliar em momentos de emergência, deixando-os preparados para atender a população local. Para mais informações sobre o curso, as inscrições e outras informações adicionais, os interessados devem entrar em contato com a organização responsável, através do telefone (43) 3535-9358.