Saiba mais sobre a Quaresma, um período sagrado para os Cristãos

Com o encerramento do carnaval nesta Quarta-Feira de Cinzas (5), inicia-se o período da Quaresma para os cristãos, uma fase de penitência e preparação para a Páscoa. A Quaresma tem origem nos primeiros séculos do Cristianismo, quando foi estabelecida a data da Páscoa, e é observada entre a Quarta-Feira de Cinzas e a Quinta-Feira Santa. O período de 40 dias faz referência aos 40 dias em que Jesus Cristo permaneceu no deserto.

Em 2025, a Quaresma se estenderá até o dia 17 de abril, antes da celebração da Quinta-Feira Santa. Após esse período, começa o tríduo pascal, que inclui a Sexta-Feira Santa, o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. Para esse ano, o Papa Francisco propôs o lema "Peregrinos da Esperança", incentivando os fiéis a refletirem sobre fé, arrependimento, renovação espiritual e preparação para a Páscoa. Durante a Quaresma, a Igreja orienta a prática de penitências, como jejuns, obras de caridade e oração.

Na Quarta-Feira de Cinzas, os fiéis participam de missas, nas quais são benzidos com cinzas provenientes de ramos queimados no Domingo de Ramos do ano anterior. O padre traça uma cruz de cinzas na testa dos fiéis enquanto recita as palavras "Convertei-vos e crede no Evangelho", sinalizando o estado de penitência para os 40 dias seguintes e lembrando da fragilidade humana.

Além disso, nesta data, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) inicia a Campanha da Fraternidade. Este ano, o tema da campanha é "Fraternidade e Ecologia Integral" e o lema bíblico é "Deus viu que tudo era muito bom", retirado de Gênesis 1, 31. O destaque da campanha será a Coleta da Solidariedade, realizada no Domingo de Ramos, 13 de abril. Os recursos arrecadados são destinados a projetos sociais em todo o país.

O Papa Francisco enviou uma mensagem à CNBB, ressaltando a importância da mudança de atitudes em relação ao meio ambiente, diante da crise ecológica. Ele também destacou a relevância do tema da Campanha da Fraternidade para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em Belém, no Pará, em novembro.

Embora a Quarta-Feira de Cinzas não seja um feriado oficial, muitos estabelecimentos comerciais não funcionam, e algumas repartições públicas e agências bancárias atendem a partir do meio-dia, com ponto facultativo até as 14h, dependendo do local.