Televisando abre inscrições para capacitação gratuita de professores da rede pública

O Televisando, um projeto de iniciativa da RPC e do Instituto GRPCOM, está com inscrições abertas até 31 de março para a edição de 2025. Destinado a professores da educação infantil e do ensino fundamental – anos iniciais (1º ao 5º ano) da rede pública do Paraná, o projeto oferece formação continuada, materiais pedagógicos alinhados à BNCC e reconhecimento por meio de Concurso Cultural, premiando as boas práticas dos educadores participantes, tudo de forma 100% gratuita.

O projeto tem 17 anos de história e já impactou mais de 1 milhão de professores e alunos em escolas públicas do Paraná, oferecendo benefícios que contribuam para uma educação de qualidade. O Televisando busca tornar as aulas mais dinâmicas e contextualizadas, estimular o consumo crítico das mídias e fortalecer a conexão entre escola, família e comunidade.

“Nesta 17ª edição do Televisando, em compromisso com a educação pública, vamos oferecer aos professores uma oportunidade única de formação continuada, acesso a diversos materiais pedagógicos de qualidade e um merecido reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem em sala de aula", garante Ana Gabriela Simoes Borges, Superintendente do Instituto GRPCOM.

Neste ano, o tema trabalhado será "Juntos por uma Sociedade Melhor: Respeito, Cooperação e Cidadania", reforçando a importância da formação cidadã e do papel dos alunos, escola e comunidade na construção de um mundo mais justo e colaborativo. Para apoiar os educadores, o Televisando disponibilizará conteúdos exclusivos, como materiais pedagógicos, lives, cursos EAD certificados pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) e um concurso cultural.

Para a professora da rede pública de Prudentópolis (PR), Leila Lupepsa, o Televisando chegou como um divisor de águas para a sua prática pedagógica, trazendo formações, materiais pedagógicos e apoio para que ela ampliasse seus horizontes e os dos seus alunos em sala de aula. “Nós fizemos uma infinidade de projetos que vieram agregar conhecimento a nossa escola. O Televisando não só forma profissionais da educação, mas inspira, fortalece e transforma a realidade,” compartilhou Leila.

O período de inscrição vai até 31 de março de 2025 e podem participar professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) da rede pública do Paraná, incluindo professores regentes ou auxiliares, equipes pedagógicas como diretores, coordenadores, supervisores e pedagogos, além de estagiários com contrato ativo na rede municipal de educação e representantes de Secretarias de Educação. As inscrições devem ser feitas AQUI.

Para mais informações e inscrições acesse:https://rpc.com.br/televisando.

Sobre o Instituto GRPCOM

O Instituto GRPCOM é uma organização sem fins lucrativos vinculada ao Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), o maior grupo de comunicação do Paraná. Fundado em 2001, o Instituto tem como missão inspirar pessoas e organizações a serem melhores, oferecendo conteúdos, serviços e soluções que gerem impacto positivo na Educação e no Terceiro Setor em todo o Brasil.

Entre seus principais projetos, destacam-se o Televisando, que apoia educadores da rede pública com formação continuada e materiais pedagógicos; o Programa Impulso, que fortalece organizações do terceiro setor com capacitação e mentoria; e o Ler e Pensar, projeto de alcance nacional que incentiva a leitura, a cidadania digital e análise crítica da informação em sala de aula, beneficiando milhares de alunos e professores.

Com presença em todo o país (mais de 950 municípios), o Instituto GRPCOM, em 2024, impactou mais de 500 mil pessoas direta e indiretamente, 8500 educadores, 300 mil estudantes e 1100 instituições sociais.