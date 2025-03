Pedágio inicia cobrança em meio a transtornos e acidentes na PR092

A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela administração da rodovia PR-092 no trecho entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina e PR-151 entre Jaguariaíva e Sengés, anunciou na última semana que as cobranças de tarifas na praça de pedágio de Siqueira Campos irão iniciar no próximo dia 11. O anuncio causou indignação entre os usuários que se queixam das condições da pista e principalmente no longo período de espera no sistema “Pare e Siga”, o qual tem registrado acidentes.

De acordo com a tabela de preços divulgada pela concessionária, as motos terão isenção de tarifa, enquanto veículos pequenos irão pagar R$ 13. Além disso, as tarifas para ônibus serão de R$ 26, para caminhões com três eixos R$ 39, veículos pequenos com reboque de um eixo R$ 19,50, veículos pequenos com reboque de dois eixos R$ 26, carretas com quatro eixos R$ 52, carretas com cinco eixos R$ 65, carretas com seis eixos R$ 78, carretas com sete eixos R$ 91, carretas com oito eixos R$ 104 e carretas com nove eixos R$ 117.

No comparativo com a praça de Pedágio da PR-151 entre Jaguariaíva e Sengés, o valor cobrado em Siqueira Campos para veículos pequenos é quase o dobro do praticado em Siqueira Campos. Na Praça de Sengés, veículos pequenos irão pagar R$ 7,30. Outro valor que chama a atenção é para as carretas de nove eixos que no pedágio da PR151 irão pagar 65,70.

Após o anúncio, usuários da rodovia se queixaram principalmente em relação a alguns pontos onde há buracos na pista, ressaltando que, em muitos casos, os mesmos voltam a aparecer semanas após a realização de obras. Falando em obras, a principal queixa está relacionada ao sistema “Pare e Siga”, onde na maioria dos casos o período de espera é longo podendo chegar aos 40 minutos. Além disso, há dias em que são realizados mais de um “Pare e Siga” em pequenos trechos, aumentando ainda mais o tempo de espera.

Nos últimos dias, o registro de acidentes com mortes também chamou a atenção em relação a segurança na rodovia. Na semana passa, por exemplo, uma tragédia registrada no trecho da rodovia que passa por Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, chamou a atenção para o problema. Na quarta-feira (26), uma carreta que seguia sentido Santo Antônio da Platina atingiu dois caminhões e tombou em cima de um automóvel deixando dois mortos. Conforme o boletim da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista teria relatado que o acidente aconteceu em uma fila do “Pare e Siga”.

Usuários também se queixam da sinalização das obras que, geralmente, acontecem a 2 km do local de parada. Porém, devido a demora para liberar o trânsito, as filas acabam ficando imensas e ultrapassando estas sinalizações fazendo com que os motoristas que estão transitando pela rodovia sejam pegos de surpresa.

Em nota, a concessionária informa que está comprometida com a segurança nos pontos de realização de obras, sendo que todas as medidas de segurança são tomadas com base em um rigoroso manual de sinalização para garantir a segurança das equipes de trabalho e dos usuários. A empresa ainda informou que a sinalização e aspectos gerais de todas as frentes de obras são fotografadas e registradas.

Em relação ao acidente registrado no último dia 26, a EPR Litoral Pioneiro informou que a sinalização da obra estava devidamente comprovada e empregada, sendo que as causas e circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades policiais.

Vale ressaltar que a EPR Litoral Pioneiro vem realizando obras de reparos e recuperação da pista e da sinalização há um ano, mesmo antes do início da cobrança de tarifas.