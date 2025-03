Cidade do Norte Pioneiro está em alerta de tempestades nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (05), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo potencial de tempestade para mais de 300 cidades do Paraná. Entre as cidades listadas, apenas o município de Cornélio Procópio pertence a região do Norte Pioneiro.

O aviso do Instituto surgiu em meio a uma onda de calor que atinge diversos municípios do Estado, o que torna o cenário ainda mais preocupante para os moradores, já que em tempos de temperaturas mais altas as tempestades surgem com mais forças e costumam deixar estragos significativos.

De acordo com as informações divulgadas no alerta do Instituto, estão previstos até 50 milímetros de chuva, além de ventos de até 60 quilômetros por hora e queda de granizo. O alerta permanecerá ativo até as 22h00 desta quarta-feira.

Além do alerta de tempestades, o Inmet também emitiu um alerta de grande perigo para uma onda de calor que deve atingir cidades dos Campos Gerais do Paraná e também do Norte Pioneiro até o próximo sábado (08).

Portanto, é importante que a população adote algumas medidas para evitar prejuízos e desastres durante as chuvas e ventos fortes que tendem a atingir o município nas próximas horas. Segundo o Inmet, em casos de rajadas de vento é importante não se abrigar debaixo de árvores por conta do risco de descargas elétricas, assim como também não estacionar veículos embaixo de árvores.

Para mais informações a orientação é que a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.