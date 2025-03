Crianças em estado de abandono são resgatadas de casa com lixo em cidade do Paraná

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a uma ocorrência de abandono de incapaz no Bairro Neves, em Ponta Grossa, no Paraná. Ao chegar ao local, os agentes encontraram oito crianças em estado de abandono, incluindo um bebê de aproximadamente oito meses, que estava sem roupas e com insetos próximos ao corpo.

De acordo com relatos das crianças, a mãe havia saído de casa por volta do meio-dia e não havia retornado, enquanto o pai saiu pela manhã e também não estava presente. Os irmãos relataram que essa situação é rotineira e que os pais costumam deixá-los sem assistência. O bebê, que não mamava desde o horário do almoço, estava sendo alimentado com uma mistura de farinha, água e açúcar, única refeição disponível para as crianças.

A residência era extremamente precária, com lixo acumulado, roupas sujas espalhadas, insetos e nenhum alimento disponível, segundo informações da GCM obtidas pelo Diário dos Campos. Os vizinhos forneceram leite e alimentos para as crianças até a chegada do Conselho Tutelar, que tomou as providências necessárias para garantir o abrigo e a alimentação dos menores.

Por volta das 21h30, a mãe das crianças chegou à residência e foi informada sobre as medidas tomadas pelo Conselho Tutelar. O pai compareceu ao local por volta das 22h e também foi notificado. Ambos foram presos em flagrante por abandono de incapaz, informados de seus direitos constitucionais e encaminhados à 13ª Delegacia de Polícia (13ª SDP) para as devidas providências.

Segundo relatos, as crianças eram frequentemente deixadas sob a responsabilidade do filho mais velho, de 14 anos. A residência, que não possuía muro e estava com o terreno repleto de lixo, tinha a porta da frente aberta, expondo as crianças a riscos.