Norte Pioneiro tem fevereiro mais quente da média histórica no paraná, diz Simepar

O Paraná esteve muito quente em fevereiro. Durante todo o mês, em todas as regiões do Estado, as temperaturas médias ficaram dentro ou ao menos um grau acima da média histórica. Algumas cidades do Norte Pioneiro bateram o recorde de fevereiro mais quente da série histórica, como Santo Antônio da Platina que registrou temperatura média de 25,5°C, a mais alta em mais de cinco anos de acordo com o Simepar.

As temperaturas mínimas, que são registradas de madrugada, também tiveram aumento em todo o Estado de até dois graus. Já as temperaturas máximas, que ocorrem a tarde, chegaram a ficar entre dois e três graus acima da média histórica para o mês nas regiões das cidades mais próximas a divisa com São Paulo, como Jacarezinho e Ribeirão Claro.

“O que poderia ter baixado a temperatura seriam frentes frias, e tivemos poucas em fevereiro de 2025: apenas entre os dias 6 a 8 e 17 a 19. Elas passaram mais pelo oceano e não chegaram organizadas ao continente. Dessa forma, o sol predominou por períodos mais prolongados”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

Além do calor, as tempestades isoladas com grandes acumulados de chuva também foram destaque no mês de fevereiro em algumas regiões. Cornélio Procópio, 70 mm a mais; Curitiba, 85 mm a mais; e Palmas, 82 mm a mais.