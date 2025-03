Dois homens morrem afogados após barco afundar em Carlópolis

FURTO Há 4 dias Polícia Militar prende três homens e recupera notebook furtado em São José da Boa Vista Aparelho havia sido furtado de um escritório de advocacia e os indivíduos o haviam escondido no assoalho de uma casa na vila Centenário

DESAPARECIDAS Há 4 dias Mulher e filha desaparecem em Pinhalão; caso pode estar ligado a relacionamento online Informações apontam que a mulher estava envolvida em um relacionamento com um homem de Minas Gerais e que saiu no último domingo (25) para encontra-lo