Pedágio de Siqueira Campos começa a cobrança no próximo dia 11 com descontos de até 98%

A partir da meia noite do dia 11 de março, a nova praça de pedágio, localizada na PR-092, entre Siqueira Campos e Quatiguá, entrará em operação com preço inicial de R$ 13,00 para carros utilitários. Administrada pela EPR Litoral Pioneiro, a estrutura faz parte do novo sistema de concessões rodoviárias no Paraná e traz um grande diferencial para motoristas frequentes: descontos progressivos que podem chegar a 98% na tarifa, conforme o número de passagens.

O Desconto de Usuário Frequente (DUF) reduz o valor da tarifa a cada passagem pelo pedágio dentro do mesmo mês. Para quem passa regularmente pela praça de Siqueira Campos, o desconto pode chegar a 98% na trigésima passagem (30 vezes). A partir dessa marca, a tarifa mínima será aplicada em todas as passagens adicionais até o final do mês .

Além do DUF, os motoristas que utilizam TAGs de pagamento eletrônico terão um desconto fixo de 5% na tarifa .

Desde o último sábado, a praça de pedágio opera em fase de testes, sem cobrança de tarifas. Durante esse período, os motoristas recebem infomações sobre o novo sistema de pedágio e os benefícios oferecidos.

Para ter acesso ao Desconto de Usuário Frequente (DUF), os motoristas precisam instalar um sistema de pagamento eletrônico AVI/TAG no veículo. O dispositivo pode ser adquirido em empresas credenciadas. Para mais informações, acesse: https://eprlpioneiro.com.br/como-adquirir-uma-tag/.

Atendimento 24h e mais segurança na rodovia são obrigações da concessionária. Com a nova concessão, os motoristas que trafegam pela PR-092 terão acesso a serviços de atendimento 24 horas, incluindo: Ambulâncias para emergências, guinchos para remoção de veículos e caminhões-pipa para suporte em casos de incêndio. O atendimento pode ser acionado pelo número 0800 277 0153 (telefone e WhatsApp).