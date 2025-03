Jaguariaíva recebe 10 novos veículos para reforçar atendimentos à população

Na última quinta-feira (27), a cidade de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, recebeu um reforço significativo em sua frota de veículos destinados ao atendimento da população. A renovação prioriza a qualidade do transporte para a saúde e contribui para a execução de programas e ações voltadas à assistência social no município.

Conforme informações obtidas pela reportagem da Folha, foram entregues 10 novos veículos, denso três picapes Renault Oroch e sete carros modelo Hatch. Destes, nove foram destinados à Secretaria Municipal de Saúde para transporte sanitário, enquanto um foi encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social. O veículo auxiliará na realização de programas e ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

Todos os veículos foram adquiridos com recursos do Governo do Estado, dentro de uma iniciativa que busca modernizar e ampliar a frota municipal, garantindo maior eficiência no atendimento aos cidadãos. A renovação dos transportes também reflete o compromisso com a melhoria dos serviços oferecidos à comunidade, especialmente nas áreas de saúde e assistência social.

Com a aquisição, a Secretaria Municipal de Saúde espera otimizar o deslocamento de pacientes e profissionais, oferecendo mais segurança e comodidade. Já a Secretaria de Desenvolvimento Social poderá ampliar suas atividades de suporte às famílias em situação de vulnerabilidade.

A entrega dos novos veículos representa um avanço importante para Jaguariaíva, garantindo melhores condições de atendimento e maior eficiência nos serviços prestados à população.