Depois das cobras, moradora encontra gambás em casa no centro de Wenceslau Braz

A presença de animais silvestres no centro de Wenceslau Braz está sendo uma coisa comum nos últimos dias, ou pelo menos frequente. Entre o final da última semana e o início desta, moradores encontraram duas cobras em casas no centro da cidade e, na última quinta-feira (27), uma terceira moradora entrou em contato com a reportagem, contando ter encontrado diversos gambás em sua casa, também no centro.

Segundo os relatos da moradora, os animais têm aparecido com frequência em sua residência nos últimos dias. “Vi que vocês publicaram a matéria sobre as cobras aqui no centro da cidade. Na minha casa estão aparecendo gambás”, contou a moradora.

Moradora chegou a ironizar a situação, dizendo "deixar a casa para eles". Foto: Divulgação

Diante da situação, a moradora chegou a ironizar o cenário, pela quantidade de gambás que tem aparecido na casa. “Não são poucos. Estou até querendo vender eles de tanto que tem. Estou quase saindo da casa e deixando para eles morarem”, ironizou a moradora.

Cobra Caniana foi encontrada em uma outra casa na última sexta-feira (21). Foto: Divulgação

Contudo, esta não é o primeiro relato de animais silvestres em casas no centro do município nos últimos dias. Na última sexta-feira (21), uma outra moradora encontrou uma Cobra Caniana, um réptil famoso por sua braveza, mas que não é peçonhenta.

Além dela, um morador, que mora próximo ao Banco Bradesco, relatou à reportagem ter encontrado uma cobra na cozinha de sua casa durante a noite do último domingo (23), quando o homem havia ido à cozinha para beber água.

Outros relatos também chegaram à reportagem, porém, não obtivemos maiores informações até o momento. Uma moradora comentou na publicação da reportagem que havia encontrado uma Jararaca debaixo de sua mesa dias atrás.

Contudo, as situações começam a preocupar os moradores e a levantar questionamentos sobre a segurança da população local, já que alguns destes animais podem ser extremamente perigosos e apresentar riscos gravíssimos para os moradores.