Casos de covid voltam a crescer em Wenceslau Braz

Os casos de covid-19 voltaram a crescer no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. Em menos de uma semana, foram confirmados 38 novos casos da doença no município, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde. O número crescente de casos começa a preocupar os moradores.

Na tarde desta quinta-feira (27), a Secretaria de Saúde do município divulgou o novo boletim informativo da covid-19. Segundo os dados, a cidade registrou 372 notificações de casos, sendo que destes, 107 foram confirmados e 265 casos foram descartados.

Em relação ao boletim da última semana, divulgado na última sexta-feira (21), o número de casos confirmados cresceu, sendo que, nos últimos seis dias foram confirmados 38 novos casos da covid-19, além de outros 76 casos que foram descartados.

O número crescente de casos positivados no município ressalta a importância dos cuidados primários ao notar a presença dos principais sintomas da doença, que são dores de cabeça, tosse e outros sintomas semelhantes aos da gripe. A busca pelo teste rápido também é de suma importância caso os moradores sintam a presença dos sintomas iniciais da doença.