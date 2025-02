Há um ano carreta tombou em cima de carro e matou quatro pessoas na PR092 em Joaquim Távora

Um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta quarta-feira (26) e que deixou dois mortos na PR-092 trouxe a tona problemas antigos da rodovia. Há um ano, um acidente com as mesmas circunstâncias também deixou dois mortos há poucos km do local.

No dia 30 de janeiro do ano passado, uma carreta também seguia no sentido Joaquim Távora a Santo Antônio da Platina quando, na altura do km 318 da rodovia, quando se envolveu em uma colisão com um automóvel Gol e acabou tombando em cima do veículo as margens da rodovia. O carro foi esmagado e quatro pessoas que estavam no veículo, sendo um casal, um idoso e uma criança morreram no local.

Já nesta quarta-feira um acidente envolvendo três caminhões e um veículo também resultou na morte de duas pessoas. Além da proximidade do local dos dois acidentes, outras coincidências chamara a atenção.

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, uma carreta DAF seguia sentido Santo Antônio da Platina quando se envolveu em uma colisão lateral com um caminhão Mercedes Benz e atingiu ainda uma carreta Volvo FH 500 e acabou tombando em cima de um automóvel VW/Gol, mesmo modelo do veículo que foi esmagado no acidente do ano passado. Desta vez, uma das pessoas que estavam no veículo sobreviveu e foi levada ao hospital.

O acidente de janeiro do ano passado aconteceu na altura do km 318 da rodovia, enquanto o acidente desta quarta-feira foi registrado na altura do km 309, ou seja, cerca de 9 km um do outro.