Escola de Ourinhos, divisa com Paraná, cancela aulas devido a onda de calor

Na última terça-feira (25), a Escola Técnica Estadual Jacinto Ferreira de Sá (ETEC) e a Faculdade de Tecnologia da cidade de Ourinhos (FATEC), na divisa com o estado do Paraná, decidiram suspender as aulas dos períodos matutinos e vespertinos devido às altas temperaturas que afetam o município durante a semana.

De acordo com as informações divulgadas, as temperaturas ultrapassaram a marca de 35°C, portanto, as aulas dos períodos matutino e vespertino passaram a ser remotas até o próximo sábado (01), enquanto os cursos noturnos, salas descentralizadas e o curso de Enfermagem continuarão com aulas presenciais.

Ainda segundo as instituições, a presença dos alunos está sendo contabilizada por meio da entrega das atividades propostas durante este período em que as aulas estão sendo realizadas remotamente.

TEMPERATURA

Na última terça-feira (25), a cidade de Ourinhos registrou a maior temperatura histórica do mês de fevereiro. Durante o dia, a temperatura máxima foi de 35,5°C, superando a máxima histórica do mês de 35°C, registrada no ano de 2021.