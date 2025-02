Hospital de Ribeirão do Pinhal tem vaga de emprego disponível com salário acima de R$1.200

O Hospital São Camilo, da cidade de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná, está com vaga de emprego disponível para a área de Serviços Gerais. A entrega de currículos está aberta e se encerra na próxima terça-feira (04).

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura do município em suas redes sociais, o salário base para a ocupação da vaga é de R$ 1.242,83, além de uma insalubridade de R$ 303,60, totalizando R$1.546,43.

Segundo as especificações da oportunidade, a vaga exige uma escala de trabalho 6x1, incluindo finais de semana e também feriados. O serviço é de apenas 06h00 diárias, sendo realizado entre as 07h00 e 13h00.

A entrega dos currículos já está aberta, e permanecerá aberta até a próxima terça-feira (04). Os interessados em ocupar a vaga podem deixar seus currículos na recepção do Hospital São Camilo, ou enviar através do e-mail [email protected].