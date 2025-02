Confusão e pedradas em Wenceslau Braz viralizam nas redes sociais

Na última terça-feira (25), uma situação inusitada viralizou nas redes sociais após um grupo de homens ser gravado durante uma confusão no centro de Wenceslau Braz. Na internet, a situação virou motivo de piada, já que os moradores associaram a confusão a um “jogo de queimada com pedras”.

A Praça da Matriz de Wenceslau Braz é conhecida na cidade por suas confusões e brigas que acontecem frequentemente. As situações, em sua maioria, são gravadas e divulgadas nas redes sociais com tom de ironia, o que faz com que as imagens viralizem.

Durante a tarde da última terça-feira, um grupo de homens foi flagrado durante uma confusão em que jogavam pedras sextavadas que estavam no chão por conta de uma reforma que está sendo realizada na praça.

Nas redes sociais, o vídeo foi publicado com o título “Final do Campeonato Municipal de Queimada com Paralelepípedos”, o que causou a viralização. Embora a situação não seja agradável, muito menos divertida, nos comentários os internautas interagiram rindo da situação.

“O campeão leva o corote embora”, disse um dos internautas. “Eu moro aqui, minha cidade é muito louca”, disse outro. Para outros, a situação não foi vista com tom de ironia, mas representou um perigo. “Se pega nos carros hein”, indagou um dos internautas preocupado com os veículos que estavam estacionados ao redor do local.

Para ironizar ainda mais o momento, usuários adicionaram músicas infantis no momento de publicar o vídeo, o que ajudou ainda mais na viralização. Contudo, a situação levanta um certo questionamento sobre a segurança da cidade, já que esta não é a primeira vez em que cenas de confusão e brigas na Praça Matriz são flagradas.