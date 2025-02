Jaguariaíva abre inscrições para curso gratuito de Guia de Turismo

A Secretaria de Turismo de Jaguariaíva, em parceria com o SENAC, anunciou a abertura das inscrições para o curso técnico de Guia de Turismo, com vagas gratuitas e na modalidade EAD. O curso visa capacitar profissionais para atuar em uma área em crescimento constante, especialmente em um município com diversas opções turísticas.

Continua após a publicidade

O curso oferece uma carga horária de 800 horas, com duração de 12 meses, e concede habilitação profissional para atuação como guia regional e guia de excursão nacional e América do Sul. Além disso, os alunos terão a possibilidade de obter registro no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), o que os habilita formalmente a atuar no setor.

As inscrições estão abertas de 25 de fevereiro a 14 de março e podem ser feitas diretamente no site do SENAC, no link https://www.ead.senac.br/.../tecnico-em-guia-de-turismo.../. Para se inscrever, os candidatos devem ter idade mínima de 17 anos, ensino médio completo ou em andamento, renda de até dois salários mínimos por pessoa, além de apresentar documentos pessoais e comprovante de residência.

Continua após a publicidade

O curso técnico tem como objetivo formar profissionais qualificados para atuar no mercado de turismo, que cresce a cada ano, especialmente em municípios como Jaguariaíva, que oferecem diversas atrações e potencial de desenvolvimento turístico. A gestão municipal destaca a importância da formação para fortalecer o setor e gerar novas oportunidades de trabalho na região.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 9 de abril, no site do SENAC. A iniciativa visa ampliar a oferta de profissionais especializados, proporcionando mais qualificação e competividade para o setor turístico local.

Interessados devem estar atentos ao prazo para inscrição e garantir sua participação no processo seletivo, que oferece uma importante oportunidade de desenvolvimento profissional e de inserção no mercado de turismo.