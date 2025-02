Acidente com ambulância deixa mãe e bebê recém-nascido em estado grave

Uma mulher e seu bebê recém-nascido ficaram em estado grave após a ambulância que eles estavam se envolver em um acidente de trânsito registrado na noite da terça-feira (25) na rodovia BR-376 entre Curitiba e Ponta Grossa.

Conforme os dados colhidos pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma ambulância da cidade de Piraí do Sul que transportava cinco pessoas, entre elas uma mulher e seu filho, um bebê com oito dias de vida.

Segundo as primeiras informações, a ambulância teria colidido contra a traseira de uma carreta bitrem carregada com soja. Com o impacto, a frente do veículo da Saúde ficou destruída. O motorista da ambulância foi socorrido com ferimentos graves e levado ao hospital. Já a mulher que deu a luz há poucos dias teve seus pontos estourados. Com a colisão, o bebê de oito dias foi arremessado dentro da ambulância. Os dois tiveram ferimentos graves e também foram levados ao hospital. Os outros dois passageiros são um enfermeiro e o marido da mulher e pai da criança.

Devido ao acidente, o trânsito na rodovia ficou interditado causando congestionamento.

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.