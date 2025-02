SENAR abre curso gratuito de jardinagem em Wenceslau Braz

Nesta quarta-feira (26), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com a prefeitura, abriu as vagas para o curso de jardinagem para os moradores de Wenceslau Braz. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas para todos aqueles que tiverem interesse.

O Senar oferece diversos cursos gratuitos em diversas cidades, ofertando uma oportunidade única de aprendizagem em diversas áreas. Em Wenceslau Braz, o Senar está ofertando o curso de jardinagem, onde os participantes terão a oportunidade de aprender tudo sobre criação e manutenção de jardins com flores, gramados e plantas ornamentais.

As aulas do curso serão realizadas entre os dias 24 e 26 de março, com carga horária de 24 horas. São apenas 15 vagas disponíveis para o curso, e estão abertas para todos que atendam aos requisitos de serem alfabetizados e terem acima de 18 anos de idade.

Entre os conhecimentos ofertados pelo curso, estão o preparo e melhoria do solo, ferramentas para manutenção segura do jardim, criação de projetos de paisagismo, identificação de plantas ornamentais e muitas outras instruções voltadas para a jardinagem. Além de ser gratuito, o curso também oferece certificado de conclusão.

Para aqueles que se interessarem em realizar o curso, basta entrar em contato com o setor responsável pelas inscrições através do telefone (43) 99601-6066.