Jaguariaíva tem curso para conclusão do ensino médio de graça

A cidade de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, apresenta uma oportunidade única para quem não terminou os estudos e deseja concluir o ensino médio sem custos. Com matrículas abertas para o EJA, a cidade investe na educação, buscando auxiliar os moradores a concluir esta etapa de suma importância no mercado de trabalho atual.

Continua após a publicidade

Concluir o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um passo fundamental para quem deseja melhorar suas oportunidades no mercado de trabalho atual. Em um cenário cada vez mais competitivo, a escolaridade mínima exigida pelas empresas tem aumentado, e a falta desse diploma pode limitar significativamente as chances de conseguir um emprego ou até mesmo crescer profissionalmente.

Além disso, muitas vagas exigem habilidades como comunicação eficaz, raciocínio lógico e conhecimento básico de tecnologia, que são desenvolvidas durante o Ensino Médio. Com a conclusão dessa etapa, o profissional se torna mais qualificado, aumentando sua empregabilidade e podendo buscar cursos técnicos, superiores ou especializações que ampliem ainda mais suas possibilidades de carreira.

Continua após a publicidade

O EJA oferece uma oportunidade acessível e flexível para que aqueles que não puderam concluir seus estudos na idade regular possam recuperar o tempo perdido e alcançar uma melhor qualidade de vida por meio da educação.

Com isso, a prefeitura de Jaguariaíva disponibiliza as aulas do EJA para a população. As aulas são realizadas na Escola Municipal Professora Rosa Maria Collete, no bairro Samambaia, e estão abertas a todos aqueles que desejam concluir a escolaridade básica e desenvolver novas competências.

A oportunidade pode ser utilizada por qualquer morador do município que tiver mais de 15 anos de idade. Além disso, a prefeitura informou que as matrículas não possuem prazo, e podem ser realizadas em qualquer época do ano.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Escola Municipal Professora Rosa Maria Collete, na rua Padre Conde, no bairro Samambaia, ou através dos telefones (43) 3535-9382 ou (43) 99645-5373.