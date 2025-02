Frangos Pioneiro abre 500 vagas de emprego com salários de quase R$ 2 mil

Após se recuperar de um incêndio que devastou grande parte da fábrica, a Frangos Pioneiro anunciou a abertura de 500 vagas de emprego para auxiliar de produção. No geral, o valor ofertado para as vagas ultrapassa os R$ 2.700 e é uma oportunidade única para a população da região.

Continua após a publicidade

Serão 500 contratações de auxiliares de produção. O salário, após 90 dias, é de R$ 1.976,84, além de outras bonificações que deixam o valor em aproximadamente R$ 2.750,00. Segundo as informações divulgadas pela empresa, são R$ 356,00 de cartão alimentação mensal, R$ 300,00 de prêmio mensal por assiduidade individual, e um auxílio de até R$ 120,00 para o custo de transporte, com algumas regras específicas.

Todas as vagas são com carteira assinada, onde o FGTS mensal será de R$ 158,15, além do abono de férias anual de R$ 658,98.

Continua após a publicidade

A oportunidade, importante para a região do Norte Pioneiro, recebeu destaque do Governador Carlos Massa Ratinho Junior, que a divulgou em suas redes sociais, celebrando a geração de empregos em todo o estado.

“O Paraná está assim, emprego para todo lado! A maior geração de empregos da história”, enfatizou o governador em suas redes sociais.

INSCRIÇÕES

Para os interessados, haverá um processo seletivo que selecionará os 500 candidatos que vão ocupar as vagas. A oportunidade está aberta para toda a diversidade de candidatos, incluindo pessoas com deficiências. Para participar, basta enviar o currículo pelo WhatsApp, através do telefone (43) 98823-8043, ou pelo e-mail [email protected]