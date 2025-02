Final de semana de trânsito violento tem três mortes na PR092

O final de semana foi marcado pela violência no trânsito na rodovia PR092 que, entre a sexta-feira (21) e o domingo (23), registrou acidentes que deixaram três pessoas mortas e outras seis feridas, sendo uma delas em estado grave. As situações aconteceram em trechos da rodovia que passam pelos municípios de Wenceslau Braz e Arapoti.

O primeiro acidente aconteceu no fim da tarde da sexta-feira e envolveu um automóvel GM Astra que seguia pela rodovia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, nas proximidades do Silo da Pro Tork, o motorista acabou perdendo o controle da direção, atravessou a pista e atingiu uma árvore as margens da rodovia. No veículo estavam cinco pessoas, entre elas, duas crianças de seis anos e um ano de idade. Todos ficaram feridos e foram encaminhados a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

Já na noite do sábado (22), um homem morador da zona rural de Siqueira Campos morreu após colidir o veículo que ele dirigia contra uma carreta. A situação envolveu uma GM Zafira que seguia no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando o motorista acabou se envolvendo em uma colisão com uma carreta Scania que seguia no sentido contrário. Com a violência do impacto, a frente do automóvel ficou destruída e o motorista de 39 anos morreu no local. Já o caminhoneiro foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Na manhã do domingo, uma tragédia tirou a vida de duas pessoas em um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta. Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão Agrale seguia no sentido Wenceslau Braz a Arapoti quando se envolveu em uma colisão frontal com uma carreta que transitava no sentido contrário. Com a violência do impacto, dois jovens moradores de Arapoti não resistiram e morreram no local. Já o condutor da carreta foi socorrido e encaminhado ao hospital 18 de Dezembro em estado grave.

Devido ao acidente, o caminhão e a carreta ficaram sobre a pista, assim como os equipamentos de som e a carga de cebola que eram transportados. O trânsito ficou interditado por cerca de 12 horas para o trabalho de resgate das vítimas e remoção dos veículos, causando quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos da rodovia.

As situações mobilizaram equipes da Polícia Rodoviária Estadual, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, equipes do IML (Instituto Médico Legal) que recolheram o corpo das vítimas fatias, além da concessionária que administra o trecho.