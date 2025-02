Acidente em Wenceslau Braz deixa casal e duas crianças feridos

Um acidente de trânsito registrado no fim da tarde da última sexta-feira (21) deixou quatro pessoas férias, entre elas, duas crianças. A situação foi registrada na rodovia PR092 em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h00 na rodovia PR092 no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos, próximo ao silo da Pro Tork, e envolveu um automóvel GM Astra.

Conforme os relatos colhidos no local, o veículo seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando o condutor do veículo acabou perdendo o controle da direção, atravessou a pista e atingiu uma árvore que fica as margens da rodovia. Com o impacto, o motorista, uma passageira e duas crianças com idades de seis e um ano ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

Devido ao acidente, o trânsito na rodovia chegou a ser interditado para o trabalho as equipes de resgate e remoção do veículo.