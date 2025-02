Duplicação da PR092 em Siqueira Campos será tema de audiência pública após divergências

A tão sonhada duplicação da PR092 na região do Norte Pioneiro ainda está longe de acontecer, mas já motiva debates calorosos entre a população e autoridades da região. Na semana passada, por exemplo, o presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de Siqueira Campos), Gêneses Machado, fez críticas a instalação do pedágio no município e apontou problemas na rodovia, em especial, no trecho que passa por Siqueira Campos. Já a ERP Litoral Pioneiro rebateu as informações.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gêneses diz que teve acesso a uma informação em relação a como irão ficar os trevos de acesso ao Centro de Siqueira Campos após a duplicação do trecho da rodovia que passa pelo município. Na postagem, o presidente da ACISC informa que haverá apenas um acesso a região Central da cidade.

“Hoje fiquei sabendo de uma pessoa muito influente e conhecedora do assunto que a nossa rodovia quando for duplicada em Siqueira Campos não tem previsão de entrada na Rua Nossa Senhora de Fátima, Rua Rio Grande do Sul e muito menos na Joaquim Antônio de Carvalho onde é o trevo do Bom Jesus. Eles querem a entrada da cidade na Rua Mato Grosso que tem um declive gigantesco, é estreita e longe do comércio”, pontuou.

Questionada sobre a situação, a EPR informou a reportagem da Folha que as obras de duplicação da PR-092 em Siqueira Campos estão previstas para serem entregues do sexto ao sétimo ano de concessão e os projetos que envolvem os trevos de acesso ao município estão em desenvolvimento, não sendo possível afirmar que os trevos existentes serão fechados. Além disso, a concessionária também informou que os projetos serão submetidos a aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Outro ponto importante mencionado por Gêneses é em relação as condições em que a pista se encontra e o início da cobrança de tarifas do pedágio. “A Instalação deste pedágio está sendo um desastre. Instalaram próximo a área urbana que vai prejudicar quem mora na zona rural. A rodovia está cheia de imperfeições e buracos, mas eles querem cobrar em breve e não vão conseguir arrumar essa rodovia de jeito nenhum para cobrar o pedágio”, frisou.

Nesse sentido, a EPR informou a reportagem que segue realizando obras de recuperação e correção da rodovia. De acordo com a concessionária, devido a PR092 ser uma rodovia que nunca foi pedagiada, a mesma requer maiores esforços para os trabalhos e obras de recuperação e conservação da pista. Além disso, a concessionária informou que embora as obras de construção da praça de pedágio de Siqueira Campos já estejam em fase final, ainda não há previsão para o início da cobrança de tarifas.

Em meio à polêmica, uma audiência pública foi marcada para o dia 25 de fevereiro na Casa da Cultura de Siqueira Campos para debater a situação do pedágio em Siqueira Campos. Conforme adiantou Gêneses, o projeto de duplicação será detalhado por um representante da concessionária. Já a concessionária informou que está comprometida em divulgar amplamente os projetos de obras e manter o diálogo juntamente a sociedade.